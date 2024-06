ముంబైలోని వసాయ్‌లో కలతపెట్టే సంఘటనలో, జూన్ 18, మంగళవారం ఉదయం ఒక వ్యక్తి తన మాజీ ప్రియురాలిని వీధిలో స్పానర్‌తో దారుణంగా హతమార్చాడు. ఈ దాడి వెనుక ఉద్దేశ్యం రెండేళ్ల బంధం తర్వాత వారి ఇటీవల విడిపోవడమే. దాడి జరిగిన తర్వాత రోడ్డుపై కదలకుండా పడి ఉన్న బాధితురాలతో "క్యూన్ కియా ఐసా మేరే సాథ్" (నన్ను ఎందుకు ఇలా చేశావు) అని అతను అడగటం వీడియోలో చూడవచ్చు.బాధితురాలు రక్తపు మడుగులో పడి ఉండగా దుండగుడు కోపంతో స్పానర్‌ను విసిరే ముందు ఆమెను మళ్లీ కొట్టాడు. ప్రేమను ఒప్పుకోలేదని దారుణం, ఇంట్లోకి దూరి కత్తితో యువతి గొంతు కోసిన ప్రేమికుడు, వీడియో ఇదిగో..

Here's Video

#SHOCKINGVISUALS : A man brutally kills his lover in the middle of the road with Spanner in Vasai, Asks 'Kyun Kiya Aisa Mere Saath'. The motive behind the assault was reportedly a recent breakup after a two-year relationship.#Mumbai #Vasai #Murder #Crime #MumbaiMurder… pic.twitter.com/zf139wU2eB — upuknews (@upuknews1) June 18, 2024

(SocialLY brings you all the latest breaking news, viral trends and information from social media world, including Twitter, Instagram and Youtube. The above post is embeded directly from the user's social media account and LatestLY Staff may not have modified or edited the content body. The views and facts appearing in the social media post do not reflect the opinions of LatestLY, also LatestLY does not assume any responsibility or liability for the same.)