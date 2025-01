మహారాష్ట్రలో జరిగిన షాకింగ్ సంఘటనలో, థానేలోని ఎత్తైన సొసైటీలో రెండేళ్ల బాలుడు పడమూడు అంతస్తుల బిల్డింగ్ లో మూడవ ఫ్లోర్ నుండి పడిపోయినా అదృష్టం కొద్దీ ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆ సమయంలో భవనం ఆవరణలో ఉన్న ఓ వ్యక్తి అప్రమత్తంగా ఉండడంతో పసిపాప ప్రాణం కాపాడింది.

నివేదికల ప్రకారం, ఈ సంఘటన గత వారం డోంబివిలిలోని దేవిచాపాడ ప్రాంతంలో జరిగింది. వీడియోలో, థానేలోని డోంబివిలీలో 13 అంతస్తుల భవనంలోని మూడవ అంతస్తు బాల్కనీ నుండి రెండేళ్ల బాలుడు పడిపోతున్నట్లు కనిపించింది. వీడియో మరింత ముందుకు వెళుతుండగా, భవనంలో నివసించే భవేష్ మ్హత్రే అనే వ్యక్తి పిల్లవాడిని పట్టుకోవడానికి పరుగెత్తడం కనిపించింది. ఈ ఘటనలో చిన్నారికి స్వల్ప గాయాలైనట్లు సమాచారం. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Man Rushes To Save Child After 2-Year-Old Boy Falls From 3rd Floor of 13-Storey Building

#Thane: A thrilling incident in #Dombivli, a two-year-old boy fell from the third floor of a 13-storey building. Seeing the child falling down, a young man named Bhavesh Mhatre, living in the building, jumped to save the child without caring for his life. pic.twitter.com/StVgxWFzSS

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) January 26, 2025