ఎరుమేలిలో సోమవారం ఉదయం అడవి పంది ఏటీఎంలోకి దూసుకెళ్లడంతో ఓ వ్యక్తి తృటిలో తప్పించుకున్నాడు. ఎరుమేలి బస్టాండ్ సమీపంలోని ఎస్‌ఐబీ ఏటీఎం వద్ద ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ముక్కుడకు చెందిన గోపాలన్ అనే వ్యక్తి డబ్బులు డ్రా చేస్తుండగా అడవి పంది ఏటీఎం పెద్ద అద్దాలను పగులగొట్టి లోపలికి దూరింది. హఠాత్తుగా చొరబడటంతో దిగ్భ్రాంతికి గురైన గోపాలన్ ఏటీఎంలోంచి బయటకు పరుగులు తీశాడు.అదృష్టవశాత్తూ కూలిన గ్లాస్ డోర్ గోపాలన్ తలపై పడకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. అద్దం పగిలిపోవడంతో కాలికి గాయాలయ్యాయి. సమీపంలోని ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రికి తరలించి వైద్యం చేయించారు.

wild boar crashes into ATM

An old man was injured by a wild boar 🐷 at an ATM center in Kottayam, Kerala.#Kerala #ViralVideos

pic.twitter.com/jYVUocpn3S

— 𝐏𝐫𝐚𝐧𝐞𝐬𝐡_𝐑𝐞𝐛𝐞𝐥™ (@Pranesh_Rebel_) November 13, 2024