కేరళ - తమిళనాడు సరిహద్దులో నడుకాని మరపాలెం వద్ద బైక్‌పై వేగంగా వెళ్తున్న ఓ వ్యక్తి రోడ్డు(Biker Hits Leopard) దాటున్న చిరుతను ఢీకొట్టాడు. చిరుతపులి గాయపడింది. కొంతసేపటి తర్వాత లేచి సమీపంలోని చెట్ల పొదల్లోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ఈ ఘటన గురువారం ఉదయం 8 గంటల సమయంలో జరిగింది.

గుడలూరు ప్రాంతానికి చెందిన రాజన్ అనే వ్యక్తి బైక్‌పై ప్రయాణిస్తుండగా, చిరుత అడ్డుగా రావడంతో (Leopard Crossing the Road)ప్రమాదం సంభవించింది. ఢీకొట్టిన తర్వాత చిరుతతో పాటు బైకర్ కూడా రోడ్డుపై పడ్డారు.

ప్రమాదం తర్వాత కొన్ని నిమిషాల పాటు అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లిన చిరుత, ఆ తర్వాత మెల్లగా లేచి సమీపంలోని అడవిలోకి పారిపోయింది. ఈ ప్రమాదంలో రాజన్ స్వల్ప గాయాలతో బయటపడగా ఫారెస్ట్ శాఖ అధికారులు ఘటన స్థలానికి చేరుకుని వీడియో ఫుటేజ్‌ ఆధారంగా చిరుతకు పెద్దగా గాయాలు కాలేదని నిర్ధారించారు.

Biker Collides with Leopard Crossing the Road

#Kerala: A leopard was injured after being hit by a speeding bike while crossing the road at Nadukani Marapalam on the Kerala-Tamil Nadu border.

The incident occurred around 8 am on Thursday when the bike, ridden by Rajan, a native of Gudalur, collided with the animal. The… pic.twitter.com/tQMRpwZo2B — South First (@TheSouthfirst) February 27, 2025

