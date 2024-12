Info-x సాఫ్ట్‌వేర్ టెక్నాలజీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గురుగ్రామ్‌లోని DLF ది కామెలియాస్‌లో ₹190 కోట్లకు 16,000 చదరపు అడుగుల పెంట్‌హౌస్‌ని కొనుగోలు చేసింది. ఇది భారతదేశపు అత్యంత ఖరీదైన అపార్ట్‌మెంట్ డీల్‌లలో ఒకటి.

డిసెంబర్ 2న జరిగి నీ ఢీల్‌ ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. అక్టోబర్ 2023లో, మిలీనియం సిటీ గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్‌లో ఉన్న ఇదే నివాస సముదాయంలో జరిగిన మొదటి ₹100 కోట్ల లావాదేవీ జరిగింది. అయితే దేశంలో జరిగిన ఈ లావాదేవీ రియల్ ఎస్టేట్ పెరుగుదలను సూచిస్తుందని తెలిపారు. కారు కొనాల‌నుకుంటున్నారా? ఈ మోడల్ ధ‌ర ఏకంగా రూ. 50వేలు పెంచేసిన కంపెనీ

