ఒక విషాద సంఘటనలో, మాజీ రేడియో జాకీ సిమ్రాన్ సింగ్ సెక్టార్ 47, గురుగ్రామ్‌లోని తన ఫ్లాట్‌లో ఉరి వేసుకుని కనిపించింది. ఆమె వయస్సు 25 సంవత్సరాలు. గురుగ్రామ్ పోలీసులు కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సిమ్రాన్ 682K మంది ఫాలోవర్లతో ప్రముఖ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఇన్‌ఫ్లుయెన్సర్ కూడా. ఇది ఆత్మహత్యగా అనుమానిస్తున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. ఆమె మృతదేహాన్ని కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు.

అనేక మీడియా కథనాల ప్రకారం, ఆమెతో పాటు ఉంటున్న స్నేహితురాలు ఈ సంఘటన గురించి పోలీసులకు సమాచారం అందించింది. జమ్మూ ప్రాంతానికి చెందిన సిమ్రాన్‌ను ఆమె అభిమానులు ముద్దుగా 'జమ్ము కీ ధడ్కన్' (జమ్మూ హృదయ స్పందన) అని పిలుస్తారు. సిమ్రాన్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చాలా యాక్టివ్‌గా ఉంది, అయితే ఆమె చివరి పోస్ట్ డిసెంబర్ 13 న పోస్ట్ చేసింది. ఆమె పీచ్ ఇండో-వెస్ట్రన్ దుస్తులను ధరించి రీల్‌ను పోస్ట్ చేసింది. "హద్దే లేని ముసిముసి నవ్వులతో ఉన్న ఒక అమ్మాయి ఆమె గౌను, బీచ్‌ను స్వాధీనం చేసుకుంటోంది" అని ఆమె తన పోస్ట్‌కు క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. సిమ్రాన్ అకాల మరణం అభిమానులను, అభిమానులను దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది.

RJ Simran Singh Found Dead In Gurugram Apartment

Her name is Simran, RJ by profession and also a social media influencer..

She posted this👇 reel on Instagram on December 13th.

She looks very happy in this reel.

But today, right after 12 days, on December 26, she committed suicide. 💔💔

RIP 🙏 pic.twitter.com/tECkGEnbgv

— 🇮🇳Rohit🇮🇳 (@Rohit_p__) December 26, 2024