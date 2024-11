మహారాష్ట్రలోని పూణేలో జంతు హింసకు సంబంధించిన షాకింగ్ సంఘటనలో, ఒక కుక్కను కారు ఢీకొట్టింది. నవంబరు 25, సోమవారం పూణేలోని స్వర్గేట్‌లో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ ఫుటేజీ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. నివేదికల ప్రకారం, స్వర్గేట్‌లోని పూర్ణిమ టవర్స్ సమీపంలో వేగంగా వచ్చిన కారు కుక్కను ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటన అనంతరం డ్రైవర్‌పై జంతువులపై క్రూరత్వ నిరోధక చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. వైరల్ క్లిప్‌లో, కుక్క కారు కింద ఉన్నా డ్రైవర్ నాలుగు చక్రాల వాహనాన్ని ఆపకపోవడంతో కారు కుక్క మీదుగా పరిగెత్తడం చూడవచ్చు. కుక్క రోడ్డు దాటుతున్నట్లు వీడియో చూపిస్తుంది. కారు ఢీకొన్న కొద్ది నిమిషాలకే కుక్క చనిపోయిందని కూడా సమాచారం.

Speeding Car Runs Over Dog Near Purnima Towers in Swargate

A tragic incident unfolded in #Pune’s #Swargate area when a speeding car fatally struck a pet dog near #PurnimaTowers on Sunday. Following a complaint by Padmini Peter Stump, founder of Mission Possible Trust, the Swargate police have filed a case against the driver under the… pic.twitter.com/NQ1b5s527k

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) November 28, 2024