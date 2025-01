గాయకుడు ఉదిత్ నారాయణ్ నివసిస్తున్న భవనంలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం జరిగినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ ఘటనలో అతని పొరుగింటివారు కూడా మరణించినట్లు సమాచారం. అందిన సమాచారం ప్రకారం, జనవరి 6వ తేదీ రాత్రి 9.15 గంటలకు అంధేరిలోని శాస్త్రి నగర్‌లోని ఉదిత్ నారాయణ్ భవనం 'స్కైపాన్' అపార్ట్‌మెంట్‌లో మంటలు చెలరేగాయి. కొద్దిసేపటికే ఈ మంటలు భయానక రూపం దాల్చాయి.

ఈ ఘటనపై విక్కీ లాల్వానీ సోషల్ మీడియాలో సమాచారం అందించారు. ఆ వింగ్‌లోని 11వ అంతస్తులో నివసించిన ఉదిత్ పొరుగింటి వ్యక్తి రాహుల్ మిశ్రా కోకిలాబెన్ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లిన తర్వాత మరణించాడని అతను చెప్పాడు. ఈ మంటల కారణంగా ఫ్లాట్‌లో ఉన్న అతని బంధువు రౌనక్ మిశ్రా కూడా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.ముంబై అగ్నిమాపక దళం ప్రధాన కార్యాలయం ఈ భవనంలో నివసించే వ్యక్తి మరణాన్ని ధృవీకరించిందని మరియు మిశ్రా ఫ్లాట్‌లోని ఎలక్ట్రికల్ పరికరాల కారణంగా ఈ సంఘటన జరిగి ఉంటుందని నివేదికలో చెప్పబడింది.

Udit Narayan Building Catches Fire:

Fire at Skypan Apartments, SAB TV lane, Andheri West.

Shot by a friend from her window.

It's high time Andheri West gets a Fire Station.

Veera Desai Road has so much space. A well equipped center can easily be set up if there's political will.@AndheriLOCA pic.twitter.com/9mGZHuFesv

— AnuP 🇮🇳📽 (@anupsjaiswal) January 6, 2025