గుజరాత్‌లో జరిగిన దురదృష్టకర సంఘటనలో సూరత్‌లోని కోసాంబ సమీపంలో బస్సు కాలువలో పడిపోయింది. వార్తా సంస్థ IANS ప్రకారం, ప్రమాదంలో ప్రయాణికులు, బస్సు డ్రైవర్ చిక్కుకుపోయారు. క్రేన్ సహాయంతో 15-20 మందిని రక్షించినట్లు సమాచారం. వారిని చికిత్స నిమిత్తం సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. బస్సు డ్రైవర్ నిద్రమత్తులో పడిపోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు కూడా తెలుస్తోంది.

Surat Road Accident:

Surat, Gujarat: A bus fell into a ditch near Kosamba, Surat, trapping passengers and the driver. After a crane-assisted rescue, 15-20 people were freed and sent to the hospital. The driver fell asleep, causing the crash pic.twitter.com/Yfc4FhrR4G

— IANS (@ians_india) November 27, 2024