ఆదివారం తిరువణ్ణామలై జిల్లాలో కొండచరియలు దాని కింద ఉన్న గుడిసెల మీద విరిగిపడ్డాయి.ఈ ప్రమాదంలో కనీసం ఏడుగురు వ్యక్తులు చిక్కుకున్నట్లు భావిస్తున్నారు. నేషనల్ డిజాస్టర్ రెస్పాన్స్ ఫోర్స్ (NDRF) బృందం ఆ ప్రాంతంలో రెస్క్యూ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తోంది.ఫెంగల్ తుఫాను కారణంగా ఈ ప్రాంతంలో భారీ వర్షాల మధ్య ప్రసిద్ధ అన్నామలైయార్ కొండ దిగువ వాలులలో ఉన్న గుడిసెలపై పెద్ద బండరాయి పడింది. దీంతో అక్కడున్న వారు ఈ శిధిలా కింద చిక్కుకున్నారు.

బురదలో చిక్కుకున్న మొత్తం వ్యక్తుల్లో కనీసం ఐదుగురు చిన్నారులేనని ది న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ నివేదించింది. అదనంగా, VOC నగర్‌లోని దాదాపు 500 మంది నివాసితులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.

ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఒకరోజు క్రితం ఆగిపోయిన NDRF బృందం సోమవారం తెల్లవారుజామున రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌ను ప్రారంభించింది . దాదాపు 30 మంది NDRF సిబ్బంది హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్‌లను ఉపయోగించి రెస్క్యూ ఆపరేషన్‌లో నిమగ్నమై ఉన్నారు.ఈ వర్షాలకు పట్టణంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలలో కొండచరియలు విరిగిపడటం మరియు వరదలు ముంచెత్తే ప్రమాదం ఉందని తిరువణ్ణామలై కలెక్టర్ డి బాస్కర పాండియన్ తెలిపారు.

