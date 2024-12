ఫెంగల్ తుపాను బీభత్సం (Cyclone Fengal Impact) సృష్టిస్తోంది.తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరితోపాటు శ్రీలంకలో కూడా ప్రభావం చూపించింది. ఈ తుపాను కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో అనేక మంది ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. శనివారం బంగాళాఖాతం నుంచి దక్షిణ తీరాన్ని ఈ తుపాను దాటిన తర్వాత తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి ప్రాంతాల్లో ప్రభావితం చూపించింది. తమిళనాడులో కృష్ణగిరి జిల్లాలోని ఉత్తంగరై తాలూకాలో తీవ్రమైన వరదలు జనజీవనాన్ని అస్తవ్యస్తం చేశాయి. అనేక వాహనాలు కొట్టుకుపోయాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

వణికిస్తున్న'ఫెంగల్' తుఫాను.. తమిళనాడు సహా దక్షిణకోస్తా, రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు.. తూర్పు తెలంగాణలోనూ అక్కడక్కడా మోస్తరు వర్షాలు

several vehicles washed away,

Scary videos, several vehicles washed away, as Unprecedented rainfall brought by Cyclone Fengal, caused severe flooding and waterlogging reported in the #Uthangarai taluk in #Krishnagiri dist.#CycloneFengal #FengalCyclone #Fengal #KrishnagiriRains #Tamilnadu #KrishnagiriFloods pic.twitter.com/k9C6ocO1HC

— Surya Reddy (@jsuryareddy) December 2, 2024