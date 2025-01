కుండపోత వర్షం, తీవ్రమైన ఉరుములు మక్కా, జెడ్డా, మదీనా అంతటా వినాశనాన్ని సృష్టించాయి. విస్తృతమైన వరదలతో వీధులు మునిగిపోయాయి. వాహనాలు కొట్టుకుపోయాయి. బస్సులు వరద వీధుల్లో చిక్కుకున్నాయి. చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు ఎమర్జెన్సీ రెస్పాన్స్ టీమ్‌లు అవిశ్రాంతంగా పనిచేస్తున్నాయి, రెస్క్యూల యొక్క నాటకీయ ఫుటేజీలు సోషల్ మీడియాలో కనిపిస్తున్నాయి. ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో అధికారులు రెడ్ అలర్ట్‌లు జారీ చేశారు. పాఠశాలలు మూసివేయబడ్డాయి, అనేక విమానాలను రద్దు చేశారు. వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అనవసర ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని కోరారు.

వీడియోలు ఇవిగో, మంటల్లో కాలిబూడిదపోతున్న హాలీవుడ్ న‌టులు భవనాలు, అగ్నికి మాడిమసైపోతున్న లాస్ ఏంజిల్స్‌

Flood-Like Situation in Saudi Arabia

Streets were flooded and cars submerged as heavy rainfall and waterspouts hit Saudi Arabia's holy city of Mecca. pic.twitter.com/mjAk8Ufd2x

Devastating Floods Submerge Mecca and Surrounding Cities

⏩Heavy rains and thunderstorms have submerged Mecca, Jeddah, and Medina, washing away cars and stranding buses.

⏩Emergency teams are saving stranded residents, with dramatic rescues captured on video.

⏩ Red alerts… pic.twitter.com/XNqLLJsKBP

— Sneha Mordani (@snehamordani) January 7, 2025