ఫిబ్రవరి 24న భార్య వేధింపులతో ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న TCS మేనేజర్ మానవ్ శర్మ భార్య నికితా శర్మ తాజా ఘటనపై స్పందించింది. గృహ హింసకు పాల్పడ్డారని, తన హెచ్చరికలను వారి కుటుంబం పట్టించుకోలేదని వెల్లడించింది. మానవ్ శర్మ భార్య నికితా శర్మ వివాహేతర సంబంధాల అభియోగాన్ని తోసిపుచ్చింది, భర్త గృహ హింసకు పాల్పడ్డాడని ఆరోపించింది. ఒక వీడియో సందేశంలో, నికితా తన బాధను పంచుకుంటూ, "అతను మద్యం సేవించిన తర్వాత నన్ను కొట్టేవాడు, నా మాట కూడా ఒకసారి వినాలి" అని చెప్పింది. తాను ఎవరితోనైనా సంబంధంలో ఉన్నాననే మానవ్ చేసిన వాదనను ఆమె తోసిపుచ్చింది.

వీడియో ఇదిగో, భార్య వేధింపులు తట్టుకోలేక మరో సాప్ట్‌వేర్ ఆత్మహత్య, పెళ్లయిన ఏడాదికే సూసైడ్, దయచేసి మగవాళ్ల గురించి ఎవరైనా మాట్లాడాలని సెల్ఫీ వీడియో

తన భర్త గతంలో చాలాసార్లు ఆత్మహత్యకు ప్రయత్నించాడని పేర్కొంది. నికితా తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, వారి ఏడాది పొడవునా వివాహంలో పరిస్థితి మరింత దిగజారింది, మానవ్ భావోద్వేగ స్థితి క్షీణించింది. అతని మరణానికి కొన్ని గంటల ముందు, ఆమె తన వదినను మానవ్ మానసిక ఆరోగ్యం గురించి హెచ్చరించింది, అతన్ని తనిఖీ చేయమని కోరింది. కానీ దానిని వారు విస్మరించారని తెలిపింది. విషాదం జరగడానికి ముందు మానవ్‌ను తనిఖీ చేయమని కోరుతూ నికితా తన వదినతో మార్పిడి చేసుకున్న వాట్సాప్ సందేశాలను కూడా అందించింది. మానవ్ మరణానికి ముందు రికార్డ్ చేయబడిన అతని చివరి వీడియో, అతని భార్యను ఇరికించింది, "నా భార్యతో నేను విసిగిపోయాను" అని పేర్కొంది.

Manav Sharma’s Wife Nikita Sharma Dismisses Extra-Marital Affair Charge

Nikita has also shared WhatsApp chat with her sister-in-law hours before Manav took the extreme step and killed himself. Nikita could be seen requesting her sister-in-law to check on Manav. pic.twitter.com/4DE2MUZkYc

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) February 28, 2025