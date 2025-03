ఒక విషాదకరమైన సంఘటనలో, రాంపూర్ జిల్లాకు చెందిన సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ నయాబ్ ఖాన్ కొత్వాలి స్వార్‌లోని తన ప్రభుత్వ గృహంలో ఆత్మహత్య చేసుకుని మరణించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. రంజాన్ సందర్భంగా ఉపవాసం ఉన్న ఖాన్ మార్చి 5వ తేదీ బుధవారం ఉదయం తన డ్యూటీ పోస్ట్‌కు వెళ్లి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత సీలింగ్ ఫ్యాన్‌కు వేలాడుతూ కనిపించాడు. అతని కుటుంబ సభ్యులు అయనకి ఫోన్ చేసినా లిప్ట్ చేయకపోవడంతో ఆందోళన చెందారు. అతనిని తనిఖీ చేయడానికి ఒక పోలీసు అధికారిని పంపారు. అతని గదికి చేరుకున్న అధికారులు ఉరికి వేలాడుతున్నఅతని మృతదేహాన్ని కనుగొని ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించారు. కారణాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ, ఖాన్ తీవ్ర చర్య వెనుక కారణాలు అస్పష్టంగానే ఉన్నాయి, బంధువులు తెలిసిన ఫిర్యాదులను ఖండిస్తున్నారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

Sub-Inspector Allegedly Dies by Suicide

#UttarPradesh: Shocking news from Rampur District Sub Inspector Nayab Khan ended his life by hanging himself in the Kotwali Swar campus.

The reason behind this tragic step is still unknown. This is truly heartbreaking. pic.twitter.com/RmcdezkbxP

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 5, 2025