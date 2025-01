తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీని ముహమ్మద్ ఘజినీతో పోల్చారు. అలాగే బీజేపీని "బ్రిటిష్ జనతా పార్టీ" అని అభివర్ణించారు.మహౌలో జరిగిన 'జై బాపు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్ ర్యాలీ'లో ఆయన ఈ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.ఘజినీ మొహమ్మద్ పదే పదే హిందూస్థాన్‌ను దోచుకోవడానికి ప్రయత్నించినట్లే, ప్రధాని మోదీ కూడా పదే పదే రాజ్యాంగాన్ని మార్చడానికి మరియు రిజర్వేషన్లను తొలగించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. గాంధీ జీ బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా పోరాడినట్లుగా, రాహుల్ గాంధీ బ్రిటిష్ జనతా పార్టీ (బీజేపీ)ని ఓడించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారని అన్నారు.

"గాంధీ కుటుంబానికి, గాడ్సే కుటుంబానికి మధ్య పోరాటం ఉంది, మోడీ జీ గాడ్సే కుటుంబం కోసం పోరాడుతున్నారు, రాహుల్ గాంధీ గాంధీ కుటుంబానికి మద్దతుగా పోరాడుతుండగా, బ్రిటిష్ జనతా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా రాహుల్ గాంధీ పోరాటంలో మనం ఆయనను బలపరచాలి.ఇది నిర్మాణాన్ని ఎవరు కాపాడాలనుకుంటున్నారు మరియు నిర్మాణాన్ని ఎవరు మార్చాలనుకుంటున్నారు అనే దాని మధ్య పోరాటం అని మధ్యప్రదేశ్‌లోని మోవ్‌లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.

CM Revanth Reddy compared PM Narendra Modi to Muhammad Ghazni

