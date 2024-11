తెలంగాణలో ఆసక్తికర ఘటన చోటు చేసుకుంది. జగిత్యాల జిల్లా మెట్‌పల్లి పట్టణంలోని సుభాష్ నగర్‌కు చెందిన వినోద్ మరియు లావణ్య దంపతులు పెంచుకుంటున్న ShihTzu జాతి పెంపుడు కుక్క నాలుగు పిల్లలకు జన్మనివ్వడంతో వాటికి బారసాల జరిపింది. బందువులను ఇరుగు పొరుగువారిని వేడుకకు ఆహ్వానించి కన్నుల పండుగగా ఆ వేడుకను జరుపుకుంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.

దారుణం, ఆస్తి కోసం తండ్రి అంతిమ సంస్కారాలు ఆపిన కుమారుడు, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో విషాదకర ఘటన

Cradle Ceremony of Newborn Puppies

A #DogLover family celebrated the #CradleCeremony of Newborn #Puppies of their #ShihTzu breed pet dog in #Telangana.

Vinod and Lavanya couple, a resident of Subhash Nagar in Metpally town of #Jagtial district, were brought to a Shih Tzu breed pet #Dog last year.

Recently the… pic.twitter.com/XAjWVXDbVt

— Surya Reddy (@jsuryareddy) November 24, 2024