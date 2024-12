నల్గొండ జిల్లా తిప్పర్తి మండలం మామిడాలలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డువస్తోందని భార్యను హతమార్చాడు ఓ కసాయి భర్త. నాలుగేళ్ల క్రితం వాణిని ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు కోదాటి శ్రీను. తన బిడ్డను చంపిన శ్రీను, అతడికి సహకరించిన నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని కుటుంబ సభ్యుల ఆందోళన చేపట్టారు.నకిరేకల్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ముందు బైఠాయించారు. ఈ ఘటన తర్వాత నిందితుడు శ్రీను, అతడి కుటుంబ సభ్యులు పరారీలో ఉన్నారు.

husband killed his wife because she was obstructing his extra-marital relationship

వివాహేతర సంబంధానికి అడ్డువస్తోందని భార్యను హతమార్చిన కసాయి భర్త.. నల్గొండ జిల్లా తిప్పర్తి మండలం మామిడాలలో దారుణం నాలుగేళ్ల క్రితం వాణిని ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న కోదాటి శ్రీను తన బిడ్డను చంపిన శ్రీను, అతడికి సహకరించిన నిందితులను కఠినంగా శిక్షించాలని కుటుంబ సభ్యుల ఆందోళన… pic.twitter.com/MzxtCAdOXu — BIG TV Breaking News (@bigtvtelugu) December 3, 2024

