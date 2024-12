న్యూయార్క్‌లోని వాటర్‌టౌన్ టర్కీ డే రన్‌లో ఒక అస్తవ్యస్తమైన దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది, కనీసం నాలుగు జింకలు గుంపుపైకి దూసుకెళ్లి, ముగ్గురుని గాయపరిచాయి. వార్షిక ఈవెంట్ కోసం రన్నర్లు రన్నింగ్ చేస్తుండగా ఈ దాడి జరిగింది. ఒక వ్యక్తిని తదుపరి చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారు. డిసెంబరు 9న ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమైంది, జింక అకస్మాత్తుగా గుంపుపైకి దూసుకువచ్చింది. ఒక జింక తన దిశను మార్చడానికి ముందు పరుగు సమయంలో వృద్ధ స్త్రీని కొట్టడం, ఆమెను పడగొట్టడం చూడవచ్చు.

3 Injured As 4 Deer Charge Through Crowd at Watertown Turkey Day Run

NEW: Grandma gets run over by a ‘reindeer’ in Watertown, New York during a turkey trot.

The incident happened during the Watertown Turkey Day Run when at least 4 deer ran into the crowd.

According to the Watertown police, three people were injured with one being sent to the… pic.twitter.com/2q8LrMGAYj

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 8, 2024