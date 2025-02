మద్యం తాగి పోలీసు యూనిఫాం ధరించిన వ్యక్తి ఒక మహిళను వేధిస్తున్న దృశ్యాలను చూపించే వీడియో సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో వైరల్ అవుతోంది. పోలీసులు విడుదల చేసిన సమాచారం తర్వాత ఆ వ్యక్తి సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ అని, దాడికి గురైన మహిళ అతని భార్య అని తేలింది. ఈ ఘటనలో సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్‌ను తక్షణమే సస్పెండ్ చేశారు. ఈ సంఘటన ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాస్‌గంజ్‌లో జరిగింది. సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ కాస్‌గంజ్‌పోలీస్‌లో పనిచేస్తున్నారు . ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో షేర్ చేయబడుతోంది. దీనిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది.

వీడియోలో, సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్ తన భార్య అనుమతి లేకుండానే తాకుతున్నట్లు చూడవచ్చు. వీడియో నుండి, ఈ కలతపెట్టే సంఘటన బస్ స్టాండ్‌లో జరిగింది. పోలీసు ఆ మహిళను పదే పదే తాకడం, ఆమెను తన వైపుకు లాగడానికి ప్రయత్నించడం చూడవచ్చు. ఆమె అసౌకర్యంగా ఉందని, బహిరంగ ప్రదేశంలో తన అనుచిత ప్రవర్తనను ఆపాలని అతన్ని కోరుకుంటుందని వీడియో నుండి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది. అయితే పోలీసు మాత్రం తన చర్యలను ఆపలేదు. ఒకానొక సమయంలో అతను కెమెరా వైపు చూసినా తన ప్రవర్తన చిత్రీకరించబడిందని తెలిసినా అతను ఆగలేదు. కాస్‌గంజ్ పోలీసులు బుధవారం ఒక వీడియో ప్రకటన విడుదల చేసి, తదుపరి దర్యాప్తు, చర్యలు తీసుకునే వరకు సబ్-ఇన్‌స్పెక్టర్‌ను తక్షణమే సస్పెండ్ చేసినట్లు ప్రకటించారు.

drunk man wearing a police uniform harassing a woman

A disturbing video showing a drunk man wearing a police uniform harassing a woman has gone viral on social media platforms.

After information released by the police, it has been revealed that the man is a sub-inspector and the woman being manhandled is his wife.

The… pic.twitter.com/rHRgeBqLcE

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) February 20, 2025