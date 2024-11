నవంబర్ 20న మహారాష్ట్రలో పోలింగ్ జరగనున్న నేపథ్యంలో, బీజేపీ నాయకుడు వినోద్ తావ్డే విరార్‌లోని ఓ హోటల్‌లో 5 కోట్ల రూపాయల నగదుతో రెడ్ హ్యాండెడ్‌గా పట్టుబడ్డాడు. మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల 2024కి ఓటు వేయడానికి ముందు ఓట్లను కొనుగోలు చేసేందుకు ఉద్దేశించిన డబ్బు అని నివేదించబడింది. BVA ఎమ్మెల్యే క్షితిజ్ ఠాకూర్ విరార్‌లోని వినోద్ తవాడే నుండి INR 5 కోట్ల నగదు బ్యాగ్, డైరీని లాక్కున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వినోద్ తావ్డే INR 5 కోట్ల నగదుతో పట్టుబడ్డాడని ఆరోపించబడినట్లుగా.. విరార్‌లోని హోటల్‌లో BVA సభ్యులు గొడవ సృష్టించడాన్ని కూడా వైరల్ క్లిప్ చూపిస్తుంది. అయితే, ఎన్నికల సంఘం దీనిపై నిష్పక్షపాతంగా విచారణ జరిపించాలని బీజేపీ నేత స్పష్టం చేశారు.

Vinod Tawde Caught With Cash in Virar

BVA MLA Kshitij Thakur snatched Rs 5 cr cash bag & diary from BJP national general secretary Vinod Tawade at Virar. In diary, Tawade mentioned the names whom the money is given by him. Big ruckus in hotel. Tawade pleads to Mr Thakur to let him go, but trapped inside hotel room. pic.twitter.com/fptpLgHwNy

BVA Members Create Huge Ruckus at Hotel in Virar

Senior #Maharashtra BJP leader Vinod Tawde allegedly caught red-handed in a Virar hotel with ₹5 crore in cash, reportedly meant for vote-buying on the eve of the polls

Members of Bahujan Vikas Aghadi (BVA) stormed the premises flinging cash in Tawde’s face and… pic.twitter.com/okp9UyDGNI

— Nabila Jamal (@nabilajamal_) November 19, 2024