రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎమ్మెల్యే కోటా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల (MLC Elections) షెడ్యూల్‌ను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం విడుదల చేసింది. ఏపీ, తెలంగాణలో ఐదుగురు చొప్పున మొత్తం 10 మంది పదవీకాలం ముగియనుంది. మార్చి 29 నాటికి ఏపీలో యనమల రామకృష్ణుడు, జంగా కృష్ణమూర్తి, పి.అశోక్‌బాబు, తిరుమలనాయుడు, దువ్వారపు రామారావు పదవీకాలం ముగియనుంది. తెలంగాణలో పదవీకాలం ముగిసే వారిలో మహమూద్‌ అలీ, సత్యవతి రాథోడ్‌, శేరి సుభాష్‌రెడ్డి, ఎగ్గె మల్లేశం, మీర్జా రియాజుల్‌ హాసన్‌ ఉన్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్‌ను విడుదల చేసింది. సంఖ్యాపరంగా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి నాలుగు దక్కే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

ముఖ్యమైన తేదీలు

ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ జారీ: మార్చి 3

నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం: మార్చి 10

నామినేషన్ల పరిశీలన: మార్చి 11

నామినేషన్ల ఉపసంహరణ: మార్చి 13

పోలింగ్‌: మార్చి 20 (ఉదయం 9 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు)

ఓట్ల లెక్కింపు: మార్చి 20 (పోలింగ్‌ ముగిసిన తర్వాత సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి)

ECI releases schedule for MLA quota MLC elections in two Telugu states

MLA Quota MLC Election Schedule Released ఎమ్మెల్యే కోటా MLC ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల 🔸ఏపీలో ఐదు, తెలంగాణలో ఐదు ఖాళీలకు షెడ్యూల్‌ 🔸మార్చి 3న నోటిఫికేషన్‌ విడుదల 🔸మార్చి 10 నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ, 11న పరిశీలన 🔸నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు మార్చి 13 వరకు గడువు 🔸మార్చి 20న పోలింగ్‌,… pic.twitter.com/aXeG6mpk6t — Congress for Telangana (@Congress4TS) February 24, 2025

