కేరళలోని శబరిమలలో సంక్రాంతి పర్వదినం సందర్భంగా మకరజ్యోతి దర్శనమిచ్చింది. పొన్నాంబలమేడు కొండల్లోని కందమల శిఖరంపై మకరజ్యోతి కనిపించింది. దీంతో అయ్యప్ప నామస్మరణతో శబరిమల గిరులు మారుమోగాయి. మకరజ్యోతి దర్శనంతో అయ్యప్ప భక్తులు పరవశించిపోయారు. మూడుసార్లు దివ్య కాంతి దర్శనమిచ్చింది. జ్యోతి దర్శనం నేపథ్యంలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.పందళం ప్యాలెస్ నుంచి తీసుకువచ్చిన పవిత్రమైన ఆభరణాలతో అయ్యప్ప విగ్రహాన్ని అలంకరించే పవిత్రమైన ఆచారం అయిన దీపారాధన పూర్తైన తర్వాత మకర జ్యోతి దర్శనం ఇచ్చింది.

మకర విళక్కు(మకర జ్యోతి) దర్శనం అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తి, భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు చేసిన కేరళ పోలీసులు

