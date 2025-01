శ్రీలంకలో షాకింగ్ సంఘటనలో, పాఠశాలకు వెళుతున్న టీనేజ్ బాలిక పట్టపగలు కిడ్నాప్ చేయబడింది. ఆరోపించిన అపహరణ శ్రీలంకలోని దౌలగాలా గ్రామంలో జనవరి 11, శనివారం జరిగింది. కెమెరాకు చిక్కిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో కూడా ఆన్‌లైన్‌లో వచ్చింది. వీడియోలో, ఒక టీనేజ్ అమ్మాయి తన స్నేహితుడితో కలిసి పాఠశాలకు వెళుతుండగా, అకస్మాత్తుగా, ఒక వ్యాన్ ఆగింది, ఒక వ్యక్తి బయటకు దిగి ఆమెను అపహరించాడు. వీడియో మరింత ముందుకు వెళుతుండగా, కిడ్నాపర్లు వాహనాన్ని స్టార్ట్ చేయడంతో దూరం నుంచి ఓ వ్యక్తి పరిగెత్తుకు వచ్చి ఆమెను కాపాడేందుకు ప్రయత్నించాడు. అయితే వ్యానుతో పాటే అతను కూడా అందులో వెళ్లిపోయాడు. బాలికను కిడ్నాప్ చేసిన నిందితుడు బాధితురాలి బంధువుగా గుర్తించినట్లు తెలిసింది.

Abduction Caught on Camera in Sri Lanka:

A teenage girl in Sri Lanka's Daulagala village was abducted on January 11, while she was on her way to the school with another girl. The suspect has been identified as the victim’s cousin.#SriLanka

