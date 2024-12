సెంటర్స్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ (CDC) డిసెంబర్ 18 బుధవారం నాడు, మానవునిలో బర్డ్ ఫ్లూ లేదా H5N1 వైరస్ యొక్క మొదటి తీవ్రమైన కేసును US నివేదించింది. ఒక ప్రకటనలో, CDC ఒక రోగి సంక్రమణ యొక్క తీవ్రమైన కేసుతో లూసియానాలో ఆసుపత్రిలో చేరినట్లు తెలిపింది. రోగి తన పెరటిలో అనారోగ్యంతో చనిపోయిన పక్షులకు ద్వారా ఈ వైరస్ బారీన పడ్డాడు. 2022లో ఈ వ్యాప్తి ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి మొత్తం 61 కేసులు నమోదయ్యాయని వార్తా సంస్థ AFP మంగళవారం ఒక నివేదిక తెలిపింది.

అమెరికా స్కూల్‌ లో కాల్పుల మోత.. టీచర్‌ సహా ఐదుగురు విద్యార్థులు మృతి

ఇక కాలిఫోర్నియా (California)లో 34 మందికి బర్డ్‌ఫ్లూ (H5N1) వైరస్ సోకింది. దాంతో రాష్ట్రంలో ఎమర్జెన్సీ విధిస్తున్నట్లు గవర్నర్ ప్రకటించారు. దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలోని డెయిరీ ఫాంలోని ఆవుల్లో ఈ కేసులను గుర్తించారు. దాంతో వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టే దిశగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని గవర్నర్ గవిన్‌ న్యూసమ్‌ వెల్లడించారు. బర్డ్‌ ఫ్లూతో సాధారణ ప్రజలకు ముప్పేమీ లేదని సీడీఎస్‌ (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) వెల్లడించింది.

Bird Flu in US

BREAKING: CDC CONFIRMS FIRST SEVERE CASE OF H5N1 BIRD FLU IN UNITED STATES — Insider Paper (@TheInsiderPaper) December 18, 2024

(ట్విట్టర్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్‌తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్‌లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్‌లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్‌లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)