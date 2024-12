బీహార్‌లోని సహర్సా నగరంలో ఐకానిక్ బాలీవుడ్ చిత్రం హమ్ దిల్ దే చుకే సనమ్ యొక్క కథాంశం ప్రాణం పోసుకుంది. అక్కడ ఒక వ్యక్తి 12 సంవత్సరాల తన భార్యను వారి ప్రేమ వ్యవహారం గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఆమె ప్రియుడికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు. జ్యోతి రాణి అనే మహిళ తన భర్త అనిల్ కోరిక మేరకు తన ప్రియుడు బ్రజేష్‌ను వివాహం చేసుకున్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అనిల్‌తో సంసారం తర్వాత ముగ్గురు పిల్లల తల్లి అయిన జ్యోతి, బ్రజేష్‌తో ప్రేమాయణం సాగించింది, అతను ఇద్దరు పిల్లల తండ్రి కూడా. వీరిద్దరూ రహస్యంగా కలుస్తున్నారని, జ్యోతి భర్తకు పట్టుబడే వరకు ఈ అక్రమ సంబంధం కొనసాగిస్తున్నారని భావిస్తున్నారు. షాకింగ్ వీడియో, మహిళను నీటిలోకి ఈడ్చుకెళ్లిన మొసలి, గంట తర్వాత మృతదేహాన్ని నోట్లో పెట్టుకుని బయటకు రావడంతో షాక్

Man Got His Wife Married to Her Boyfriend!

ख़बर बिहार के सहरसा से है, एक तीन बच्चों की माँ को एक दो बच्चों के पिता से प्रेम था, तो दोनों चोरी छुपे मिला करते थे, तीन बच्चों की माँ ने 12 साल पहले अपने पति से लव मैरिज की थी, तो जब पति को उसके अफेयर के बारे में पता चला तो उसने अपनी पत्नी की उसके बॉयफ्रेंड से शादी करवा… pic.twitter.com/LzquA1LheL — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) December 19, 2024

