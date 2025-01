Panaji, Jan 17: గోవా (Goa) హోటల్ లో దిగిన ఓ జంటకు భయానక అనుభవం ఎదురైంది. గర్ల్ ఫ్రెండ్ (Girl Friend) బాత్రూంలో ఉండగా ఆ హోటల్ ఓనర్ కిటికీ నుంచి చూశాడు. ఇది గమనించిన ఆమె భయంతో కేకలు వేస్తూ బయటకు వచ్చింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనకు బాధ్యుడైన ఓనర్ సలీం అహ్మద్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

Couple horrified after caretaker peeps in through washroom window in Goa hotel#Goa #viral https://t.co/mJgTMCv0e2

— News9 (@News9Tweets) January 16, 2025