హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని ధర్మశాలలో శనివారం సాయంత్రం పారాగ్లైడింగ్ సోర్టీ తప్పుగా జరగడంతో గుజరాత్‌కు చెందిన 19 ఏళ్ల మహిళ మరణించగా, 29 ఏళ్ల పారాగ్లైడింగ్ పైలట్ గాయపడ్డాడు. అహ్మదాబాద్‌కు చెందిన చెందిన భావసర్ ఖుషీ తన కుటుంబంతో కలిసి హిమాచల్ ప్రదేశ్‌కు విహారయాత్రకు వచ్చింది.అడిషనల్ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ కంగ్రా బీర్ బహదూర్ ప్రకారం, ఖుషీ ఇంద్రునాగ్ సైట్‌లో పారాగ్లైడింగ్ రైడ్‌ని ఎంచుకుంది.

అయితే ఆమెను పైలట్ టేకాఫ్ చేయబోతుండగా, అది కూలిపోయి, ఇద్దరూ కొండ కింద పడిపోయారు. ఘటనా స్థలంలో ఖుషీ మరణించినట్లు ప్రకటించగా, పైలట్‌కు గాయాలు కావడంతో సమీపంలోని ఆసుపత్రికి తరలించారు. బాధితురాలి మృతదేహాన్ని మండల ఆసుపత్రి ధర్మశాలలో ఉంచారు, పోస్ట్‌మార్టం అనంతరం ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించారు.

తిరుమలలో మరో రోడ్డు ప్రమాదం.. మొదటి ఘాట్ రోడ్డులో అదుపు తప్పిన కారు, నలుగురికి తీవ్ర గాయాలు, వీడియో ఇదిగో

ఖుషీ కుటుంబీకుల వాంగ్మూలం ఆధారంగా నిర్లక్ష్యంపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు. సూర్యాస్తమయం సమయంలో సాయంత్రం 5:45 గంటలకు ప్రమాదం జరిగిందని, అయితే భద్రతా నిబంధనల ప్రకారం సైట్‌లో పారాగ్లైడింగ్ సాయంత్రం 5 గంటల వరకు మాత్రమే అనుమతించబడుతుందని సోర్సెస్ పేర్కొంది. భద్రతా నిబంధనలు ఉల్లంఘించారా అనే కోణంలో అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

