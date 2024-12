తమిళనాడు ప్రభుత్వం తమ రాష్ట్రంలో దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా గ్లాస్‌ బ్రిడ్జ్‌ (Indias First Glass Bridge)ను నిర్మించింది. బంగాళాఖాతం మధ్యన ఏర్పాటు చేసిన ఈ గాజు వంతెన (Glass Bridge)ను ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్‌ సోమవారం ప్రారంభించారు. కన్యాకుమారి (Kanyakumari) తీరంలో వివేకానంద స్మారక మండపానికి 77 మీటర్ల దూరంలో 2000 సంవత్సరంలో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి హయాంలో తిరువళ్లువర్‌ విగ్రహాన్ని (Thiruvalluvar statue) ప్రతిష్టించారు. ఆ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన జరిగి జనవరి 1వ తేదీకి 25 ఏళ్లు పూర్తవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో వివేకానంద మండపం, తిరువళ్లువర్‌ విగ్రహాన్ని కలిపేలా దేశంలోనే మొదటిసారి సముద్రం మధ్యన ఈ గాజు వంతెనను తమిళనాడు ప్రభుత్వం నిర్మించింది.

77 మీటర్ల పొడవు ఉన్న ఈ అద్దాల వంతెన.. 10 మీటర్ల వెడల్పుతో నిర్మించగా.. గ్లాస్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ వ్యయం.. రూ.37 కోట్లు అయింది. దీనికి గత ఏడాది మే 24వ తేదీన శంకుస్థాపన చేయగా ఇటీవలే పూర్తయింది. రేపటి నుంచి సిల్వర్‌జూబ్లీ వేడుకల నేపథ్యంలో ఈ గాజు వంతెనను సీఎం స్టాలిన్ ప్రారంభించారు.ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని తమిళనాడు ప్రభుత్వం రెండు రోజులపాటు సిల్వర్‌జూబ్లీ వేడుకలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది.

2024 సంవత్సరంలో చివరి సూర్యోదయం.. చూసేందుకు ఎగబడ్డ జనం.. మీరూ ఆ వీడియోలు చూడండి..

India's First Glass Bridge

India gets first glass bridge over sea in Kanyakumari, Tamil Nadu.#TamilNadu CM @mkstalin unveils the classic glass bridge that connects the 133 ft tall Saint Tiruvalluvar statue and the Vivekananda Rock Memorial. pic.twitter.com/dw1nyfYcSy

— All India Radio News (@airnewsalerts) December 31, 2024