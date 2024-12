Last Sunrise of 2024 Videos (Credits: X)

Newdelhi, Dec 31: 2024 సంవత్సరంలో చివరి సూర్యోదయం (Last Sunrise of 2024) కాసేపటి క్రితం ఆవిష్కృతమయ్యింది. ఈ అద్భుతాన్ని చూడటంతో పాటు ఆ దృశ్యాలను తమ ఫోన్లలో (Phones) బంధించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు పోటి పడ్డారు. దీంతో ఆయా ప్రాంతాలు మొత్తం ఆహ్లాదకరంగా మారిపోయాయి. ప్రజల కేరింతల మధ్య.. నల్లని మబ్బులను చీల్చుకుంటూ ఎరుపెక్కిన సూర్యుడి సుందర దృశ్యాలను మీరూ చూడండి.

#WATCH | Last sunrise of the year 2024 from Kochi, Kerala. pic.twitter.com/5cQwoqTG3r — ANI (@ANI) December 31, 2024

#WATCH | Last sunrise of the year 2024 from Kolkata, West Bengal. pic.twitter.com/QvlxpELETG — ANI (@ANI) December 31, 2024

#WATCH | Last sunrise of the year 2024 from Madurai, Tamil Nadu. pic.twitter.com/Z8Q9Yjlgf0 — ANI (@ANI) December 31, 2024

#WATCH | Last sunrise of the year 2024 from Siliguri, West Bengal. (Visuals from Noukaghat) pic.twitter.com/Q0uAMBQ4nq — ANI (@ANI) December 31, 2024

#WATCH | Last sunrise of the year 2024 from Chennai, Tamil Nadu. pic.twitter.com/5xy625KV8n — ANI (@ANI) December 31, 2024

#WATCH | Last sunrise of the year 2024 from Dona Paula, Goa. pic.twitter.com/wWUqMcG9rn — ANI (@ANI) December 31, 2024

#WATCH | Last sunrise of the year 2024 from Guwahati, Assam. pic.twitter.com/4itssUOWgJ — ANI (@ANI) December 31, 2024

