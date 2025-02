కాన్పూర్‌లోని బెకన్‌గంజ్ మార్కెట్‌లో ఒక మహిళ తనను వేధించిన వ్యక్తిని ఎదుర్కొన్న తర్వాత నాటకీయ దృశ్యం ఆవిష్కృతమైంది. బజారియా పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతానికి చెందిన అద్నాన్‌గా గుర్తించబడిన నిందితుడు ఆ మహిళను అనుచితంగా తాకడానికి ప్రయత్నించాడని, ఇది వారి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదానికి దారితీసిందని వీడియో ద్వారా తెలుస్తోంది. బుర్ఖా ధరించిన మహిళ ఆ వ్యక్తిని కాలర్ పట్టుకుని 48 సెకన్లలో 14 సార్లు చెంపదెబ్బ కొట్టినట్లు వైరల్ వీడియోలో ఉంది,

అతను క్షమాపణ కోరుతున్నప్పటికీ. నిందితుడి ప్రవర్తనను ఖండిస్తూ, ప్రేక్షకులు ఆ మహిళకు మద్దతు ఇచ్చారు. ఆ వ్యక్తి మార్కెట్‌లో మహిళలను క్రమం తప్పకుండా వేధిస్తున్నాడని స్థానికులు ఆరోపించారు. కాన్పూర్ పోలీసులు ఫిబ్రవరి 25 సంఘటనను నిర్ధారించి అద్నాన్‌ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.కాగా మహిళ 48 సెకన్లలో 14 సార్లు అతనిని చెంపదెబ్బ కొట్టిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది.

