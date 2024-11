ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కాన్పూర్‌లో ఒక షాకింగ్ సంఘటన జరిగింది, అక్టోబరు 20న కర్వా చౌత్ వేడుకల నుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా పొలంలో మహిళా హెడ్ కానిస్టేబుల్ అత్యాచారానికి గురైంది. బాధితురాలు అయోధ్య నుండి ప్రయాణిస్తుండగా దుండగుడు, ఆమె గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డాడు. ఆమె పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో, అధికారులు వేగంగా చర్యలు తీసుకున్నారు, నిందితుడిను వేగంగా అరెస్టు చేశారు. స్థానిక పోలీసులు, ACP సంఘటనపై తక్షణమే స్పందించారని ADCP మనోజ్ కుమార్ పాండే ధృవీకరించారు. నిందితుడిని కోర్టులో హాజరుపరిచి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

Kanpur, Uttar Pradesh: A female head constable returning home to celebrate Karva Chauth was raped in a field by an accused who took advantage of the darkness. The incident occurred while she was traveling from Ayodhya. During the assault, the victim resisted, causing her tooth to…

