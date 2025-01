కర్ణాటకలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఓ కుక్కపై కారును పోనిచ్చి దాని చావుకు కారణమయ్యాడు ఓ వ్యక్తి. ఇందుకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీలో రికార్డు కాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు వాహనాన్ని సీజ్ చేశారు. వీడియో ఇదిగో, తీసుకున్న అప్పు తిరిగి ఇవ్వలేదని ఉద్యోగిని కత్తితో నరికిన సహోద్యోగి, అందరూ చూస్తుండగానే కిరాతకంగా..

Karnataka Man runs over street dog with jeep, dog dead

Trigger warning ⚠️

Red Mahindra thar. KA 02 MS 2781. JP nagar 8th phase, shekar layout, 1st main road. Unfortunately DOG HAS PASSED AWAY!

Update: FiR has been filed at the Thalaghathapura Police station under BNS 325 and PCA 1960.

The vehicle has been SEIZED! pic.twitter.com/BzugmXK9Uy

