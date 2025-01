కేరళలోని తిరుర్, మలప్పురంలో పుత్తియంగడి ఫెస్టివల్లో జరిగిన ఒక భయానక సంఘటనలో, బిపి అంగడి నేర్చాలో వార్షిక నైవేద్యం సమయంలో ఏనుగు నియంత్రణ కోల్పోయింది.ఏనుగు జనాల పైకి దూసుకెళ్లి గాయపరిచింది. ఈ ఘటనలో 24 మంది గాయపడ్డారు. మతపరమైన కార్యక్రమంలో భాగమైన ఏనుగు అకస్మాత్తుగా పరుగెత్తడంతో గందరగోళం చోటు చేసుకుంది. జనవరి 8న ఉదయం 12:30 గంటలకు ఈ వార్త వెలుగులోకి వచ్చింది. వార్తా సంస్థ IANS షేర్ చేసిన వీడియోలో ఏనుగు ఒక వ్యక్తిని తన తొండంతో పట్టుకుని, గాలిలో ఊపుతూ, పక్కన పడేయడం, హాజరైనవారిలో భయాందోళనలకు దారితీసింది. గుంపు భయంతో పారిపోవడంతో, పరిస్థితి మరింత ఆందోళనకరంగా మారింది.అధికారులు సంఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Elephant Swings Man in Air After Running Amok

Kerala: An elephant lost control during the annual offering at BP Angadi Mosque in Tirur, Malappuram, injuring 24 people, one critically. The incident occurred at 12:30 a.m. and caused panic among attendees, who fled the scene pic.twitter.com/ebUnVvQeCY

