ఓ హల్దీ వేడుకకు అతిథిగా వచ్చింది కోతి( Viral Video). అందరూ చూస్తుండగానే ప్లేట్ నుండి లడ్డూను ఎత్తుకుపోగా ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. హల్దీ వేడుక సందర్భంగా వధూవరులు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు, బంధువులతో కలిసి ఆనందంగా కూర్చున్నారు.

సంగీతం వినిపిస్తుండగా అందరూ ఆనందంలో మునిగిపోయారు(Trending video). ఈ సమయంలో ఓ మహిళ చేతిలో పండ్ల ప్లేట్ తో రాగా కోతి అనుకోని అతిథిగా అక్కడికి వచ్చి ఒక్కసారిగా ఆ ప్లేట్ నుండి లడ్డూను తీసుకుని పారిపోయింది. దీంతో అక్కడున్న వారు నవ్వు ఆపుకోలేకపోయారు.

కోతి అతిథి ప్లేట్ నుండి లడ్డూ కొట్టేసిన దృశ్యాన్ని చూసి అందరూ కడుపుబ్బా నవ్వుకుంటున్నారు.ఈ సంఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ ఈ ఫన్నీ వీడియోను X లో చేయగా ఇప్పటివరకు 11 లక్షల మందికి పైగా వీక్షించారు. దీనిపై నెటిజన్లు సైతం ఫన్నీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

Monkey Crashes Haldi Ceremony, Steals Laddu from Girl’s Plate!

Bro Saw the opportunity and Took it😂 pic.twitter.com/FGMTQwgSrX

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 25, 2025