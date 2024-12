ముంబైలోని అంధేరీ ఈస్ట్‌లోని సహర్ రోడ్‌లో రోడ్డు దాటుతున్న 78 ఏళ్ల వ్యక్తిని వేగంగా వచ్చిన మోటార్‌సైకిలిస్ట్ ఢీకొట్టడంతో హిట్ అండ్ రన్ సంఘటన జరిగింది. ఢీకొన్న వెంటనే గుర్తు తెలియని రైడర్ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. చుట్టుపక్కలవారు అక్కడకు చేరుకుని వృద్ధుడికి సాయం చేశారు. ఈ ఘటనలో అతనికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. డిసెంబరు 17న IANS షేర్ చేసిన సంఘటన యొక్క వీడియో, మోటారుసైకిలిస్ట్ పాదచారులను ఢీకొట్టి వేగంగా పారిపోతున్నట్లు చూపిస్తుంది.

రోడ్డుపై డబ్బుల కట్టలు విసిరేసిన యువకుడు, కేసు నమోదు చేసిన ఘట్‌కేసర్ పోలీసులు...వీడియో ఇదిగో

78-Year-Old Man Injured After Speeding Motorcyclist Hits Him

Mumbai: A hit-and-run incident occurred on Sahar Road in Andheri East. An unidentified motorcyclist, riding at high speed, hit a 78-year-old man while he was crossing the road and fled the scene. As a result of the incident, the elderly man sustained serious injuries pic.twitter.com/KBPb25GJnC

— IANS (@ians_india) December 17, 2024