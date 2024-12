డిసెంబర్ 16న CSMT-కళ్యాణ్ ఫాస్ట్ AC లోకల్ ట్రైన్‌లో ఘట్‌కోపర్ స్టేషన్‌లోని లేడీస్ కోచ్‌లోకి నగ్నంగా ఒక వ్యక్తి ప్రవేశించడంతో ఆందోళన కలిగించే సంఘటన మహిళా ప్రయాణికులను భయాందోళనకు గురి చేసింది. సాయంత్రం 4:11 గంటల ప్రాంతంలో రైలు ఘట్‌కోపర్ స్టేషన్‌కు చేరుకోగా, ఆ వ్యక్తి నగ్నంగా మహిళల కంపార్ట్‌మెంట్‌లోకి ప్రవేశించాడు. ప్రయాణికులు వెంటనే సహాయం కోసం కేకలు వేయడంతో పక్కనే ఉన్న కోచ్‌లోని టికెట్ చెకర్ (టిసి) జోక్యం చేసుకున్నారు. TC త్వరగా కోచ్‌లోకి ప్రవేశించి, ఆ వ్యక్తిని తదుపరి స్టేషన్‌లో రైలు నుండి దింపేశాడు.

ఇలాంటి దొంగను జన్మలో చూసుండరు ..నీళ్ల బిందెలను ఎత్తుకెళ్లిన దొంగ...సీసీటీవీలో రికార్డు అయిన దృశ్యాలు, వైరల్‌గా మారిన వీడియో

ఈ ఘటనకు సంబంధించిన 32 సెకన్ల వీడియో సోషల్ మీడియాలో ప్రత్యక్షమైంది, ఆ వ్యక్తి కోచ్ డోర్ దగ్గర నగ్నంగా నిలబడి ఉన్నట్టు చూపిస్తున్న వీడియో ప్రయాణికుల్లో బాధను రేకెత్తించింది. నివేదిక ప్రకారం, రైల్వే అధికారులు తర్వాత, అతను మానసిక స్థితి సరిగా లేని వ్యక్తిగా గుర్తించబడిన వ్యక్తి, పొరపాటున రైలులోకి ప్రవేశించాడని, ప్రభుత్వ రైల్వే పోలీసులు (GRP) అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు ధృవీకరించారు.

Naked Man Enters Ladies' AC Coach on CSMT-Kalyan Local Train

𝕄𝕌𝕄𝔹𝔸𝕀 | Mumbai Local Train Incident Sparks Panic Among Women Commuters. A harrowing incident unfolded on the CSMT-Kalyan fast AC local train on Monday, sending shockwaves among women commuters. A 32-second video of the disturbing event, shared by passenger Lata Argade,… pic.twitter.com/cxazMl80nn — ℝ𝕒𝕛 𝕄𝕒𝕛𝕚 (@Rajmajiofficial) December 18, 2024

Women and Child Helpline Numbers:

Childline India – 1098; Missing Child and Women – 1094; Women’s Helpline – 181; National Commission for Women Helpline – 112; National Commission for Women Helpline Against Violence – 7827170170; Police Women and Senior Citizen Helpline – 1091/1291.

(ట్విట్టర్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్ మరియు యూట్యూబ్‌తో సహా సోషల్ మీడియా ప్రపంచం నుండి సరికొత్త బ్రేకింగ్ న్యూస్, వైరల్ వార్తలకు సంబంధించిన సమాచారం సోషల్ మీడియా మీకు అందిస్తోంది. పై పోస్ట్ యూజర్ యొక్క సోషల్ మీడియా ఖాతా నుండి నేరుగా పొందుపరచడం జరిగింది. లేటెస్ట్‌లీ సిబ్బంది ఈ కంటెంట్ బాడీని సవరించలేదు లేదా సవరించకపోవచ్చు. సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లో కనిపించే అభిప్రాయాలు మరియు వాస్తవాలు లేటెస్ట్‌లీ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించవు, అలాగే లేటెస్ట్‌లీ దీనికి ఎటువంటి బాధ్యత వహించదు.)