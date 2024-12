ప్రస్తుతం యువతలో ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ మరియు గేమింగ్ క్రేజ్ వేగంగా పెరుగుతోంది, అయితే ఇది చాలాసార్లు వారి జీవితాలను నాశనం చేస్తుంది. ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ కారణంగా తన మొత్తం పొదుపు, భూమిని కోల్పోయిన కాశ్మీర్‌కు చెందిన వ్యక్తి విషయంలో కూడా అలాంటిదే జరిగింది. ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్‌లో రూ.90 లక్షలు పోగొట్టుకున్నట్లు కాశ్మీర్‌కు చెందిన ఓ వ్యక్తి చెప్పాడు. అంతే కాదు ఈ వ్యసనం వల్ల తన భూమిని కూడా అమ్మేశాడు. కేవలం ఆరు నెలల్లోనే ఈ మొత్తం పోగొట్టుకున్నాడు.

ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ ట్రాప్..వీసీ సజ్జనార్ ట్వీట్ వైరల్, అమాయకులను బెట్టింగ్ కూపంలోకి లాగేందుకు ఎలాంటి వేశాలు వేస్తున్నారో మీరు చూడండి..

Man Loses 90 Lakh Rupees in Teen Patti Betting

Kashmiri man claims losing 90 lakh rupees in online betting games, says he even sold his land and lost this amount within six months.

Ajaz Nabi reports pic.twitter.com/75iWmgpLET

— The Kashmiriyat (@TheKashmiriyat) December 29, 2024