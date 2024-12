పోర్న్‌హబ్ ప్రతి ఏడాదిలాగానే ఈ ఏడాది దాని 2024 సంవత్సరపు సమీక్షను విడుదల చేసింది. ఇది శృంగారపరమైన X-రేటెడ్ తో నిండిపోయింది! ఎప్పటిలాగే, వారి వార్షిక సమీక్ష సంవత్సరం పొడవునా ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించిన అగ్ర ట్రెండ్‌లు, శోధనలు, మోడల్‌లను ఇది హైలైట్ చేస్తుంది. ప్రజలు ఎక్కువగా శోధించిన విషయాలపై నివేదిక లోతుగా డైవ్ చేస్తుంది, అది వైరల్ అయిన కంటెంట్, ప్రజాదరణ పొందిన మోడల్ లేదా వివాదాలకు కేంద్రంగా ఉందా లేదా ప్రతి ఒక్కరినీ ఆకర్షించే అంశం లేదా వ్యక్తి శ్రద్ధకు సంబంధించిన ఈ శోధనలు మరియు ట్రెండ్‌లు సంవత్సరాన్ని తమదైన రీతిలో నిర్వచించాయి.

2024లో వ్యక్తులు ఎలాంటి పోర్న్‌లు చూశారని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? 2024 యొక్క టాప్ 'డర్టీ' సెర్చ్‌లను నిశితంగా పరిశీలిద్దాం. 2024లో అత్యధికంగా శోధించబడిన పదాలు హెంటాయ్, MILF మరియు పినాయ్ టాప్ 3లో ఉన్నాయి. పోర్న్‌స్టార్‌ల కోసం ఎక్కువగా శోధించబడినవి ఏంజెలా వైట్, అబెల్లా డేంజర్ మరియు వైలెట్ మైయర్స్.పురుషులకు అత్యంత ఇష్టమైన శోధన వర్గాలు జపనీస్, MILF మరియు పరిణతి చెందినవి. మహిళలకు, ఇష్టమైన శోధనలు లెస్బియన్, జపనీస్ మరియు MILF. పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలు ఎక్కువగా వీక్షించారు.

‘Hentai’ Is Most Searched Term on Pornhub in 2024

Pornhub 2024 Search Trends

