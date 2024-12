ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్‌లు, వీడియోలు, క్లిక్‌లు, లైక్‌లు, వీక్షణల కోసం వ్యక్తులు తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడం లేదా పోగొట్టుకోవడం వంటి విన్యాసాల వైరల్ వీడియోలను సోషల్ మీడియాలతో తరచుగా చూస్తుంటాము. ఇప్పుడు ఆన్‌లైన్‌లో వైరల్‌గా మారిన వీడియోలో, ఒక మహిళా పర్యాటకురాలు దక్షిణ తైవాన్‌లోని అలీషాన్ ఫారెస్ట్ రైల్వే రైల్వే ట్రాక్‌లపై నిల్చుని, ఎదురుగా వస్తున్న రైలు గురించి తెలియకుండా సెల్ఫీకి పోజులిచ్చింది. రైలు యొక్క పెద్ద హారన్ వినగానే ప్రజలు దూరంగా వెళ్లడం వీడియోలో చూడవచ్చు. అయితే ఆమె ఫోన్‌లో మునిగిపోయి రాబోయే ప్రమాదాన్ని పట్టించుకోకుండా అలాగే ఉండిపోతుంది. రైలును గమనించడంలో లేదా హారన్ వినడం మానేసి సెల్ఫీ తీసుకుంటూ కూర్చుంది. వెనక నుంచి వచ్చిన రైలు ఆమెను ఒక్కసారిగా ఢీకొట్టడంతో పక్కకు పడిపోయింది. అయితే చిన్నపాటి గాయాలు అయ్యాయి. ఈ ప్రమాదం వల్ల 62 మంది ప్రయాణికులకు గంట ఆలస్యం అయింది. రైల్వే భద్రతా చట్టాలను ఉల్లంఘించినందుకు ఆ మహిళ ఇప్పుడు జరిమానాలను ఎదుర్కొంటోంది.

Tourist Gets Hit by Running Train While Posing for Selfie on Railway Tracks

A tourist trespassing onto the tracks of Alishan Forest Railway in southern Taiwan was struck by a train, sustaining minor injuries and delaying 62 passengers by about an hour. She faces fines for violating railway safety laws. pic.twitter.com/b7lDUlZSmW

— TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) December 16, 2024