లాస్ ఏంజెల్స్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో రెండు విమానాలు తృటిలొ ఢీకొనే ప్రమాదం నుంచి తప్పించుకున్నాయి. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం అట్లాంటాకు బయలుదేరిన డెల్టా ఎయిర్‌లైన్స్ ఎయిర్‌బస్ A321, ఫ్లైట్ 471 రన్‌వేపై గొంజగా విశ్వవిద్యాలయం యొక్క చార్టర్డ్ కీ లైమ్ ఎయిర్ ఫ్లైట్ 563ని దాదాపుగా ఢీకొట్టినంత పని చేసింది. స్థానిక కాలమానం ప్రకారం సాయంత్రం 4:30 గంటల ప్రాంతంలో ఉద్రిక్తత చోటు చేసుకుంది.

దక్షిణ కొరియా విమాన ప్రమాదంలో 179కి చెందిన మృతుల సంఖ్య (వీడియో)

గొంజగా బృందం యొక్క ప్రైవేట్ ఎంబ్రేయర్ ERJ-135 జెట్, వాషింగ్టన్ నుండి వచ్చి రన్ వే పై వెళుతుండగా ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్‌లు "ఆపు, ఆపు, ఆపు!" అని అరవడం వినిపించింది. డెల్టా విమానం రన్‌వేపై నుంచి టేకాఫ్ కావడానికి కొద్ది క్షణాల ముందు జెట్ ఒక్కసారిగా ఆగిపోయింది.ఫెడరల్ ఏవియేషన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (FAA) ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. కాగా లాస్ ఏంజిల్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో రన్‌వేని దాటకుండా ఉంచాలని ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోలర్‌లు కీ లైమ్ ఎయిర్ ఫ్లైట్ 563ని ఆదేశించారు, ఎందుకంటే ఆ సమయంలో రన్‌వే నుండి రెండవ విమానం టేకాఫ్ అవుతోంది" అని ప్రతినిధి తెలిపారు.

Two Planes Nearly Collide At Los Angeles International Airport

🚨 “STOP STOP STOP!” LAX ATC urgently called out to a Key Lime Air jet as a Delta jet took off from runway 24L. Was this a runway incursion? All of it captured live during Friday’s Airline Videos Live broadcast. pic.twitter.com/5vwQfVzggQ

— AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) December 28, 2024