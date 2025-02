ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థ జొమాటో పేరు మారింది. ఈ విషయాన్ని ఆ కంపెనీ యాజమాన్యం అఫిషియల్‌గా ప్రకటించింది.

ఇకపై జొమాటో ఎటర్నల్‌ (Zomato Renames As Eternal)పేరుతో అందుబాటులోకి ఉంటుందని ఆ కంపెనీ ప్రకటించింది. ఫిబ్రవరి 6న స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఫైలింగ్‌ అయినట్లు తెలిపింది.

తాము బ్లింకిట్‌ను కొనుగోలు చేసినప్పుడు కంపెనీ, బ్రాండ్/యాప్ మధ్య తేడాను గుర్తించడానికి అంతర్గతంగా ఎటర్నల్(Eternal) (జొమాటోకు బదులుగా) ఉపయోగించడం ప్రారంభించామని చెప్పారు. జొమాటోకు మించి ఏదో ఒక వ్యాపారం మా భవిష్యత్తుకు ముఖ్యమైనగా మారిన రోజు మేము కంపెనీ పేరును ఎటర్నల్‌గా మార్చాలని అనుకున్నాముని లేఖలో పేర్కొన్నారు.

Zomato changes company name to ‘Eternal’

#JustIn | Zomato Board approves change in name of the corporate entity from #Zomato to #Eternal

- The food aggregator service will continue to be called Zomato pic.twitter.com/3OrQa80OtW

