ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ 2025 సీజన్ కోసం జేక్ ఫ్రేజర్-మెక్‌గుర్క్‌ను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కొనసాగించింది. పంజాబ్ కింగ్స్ రేసులో ఉండి యువ ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెటర్‌తో దాదాపు సంతకం చేసింది, అయితే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వారి రైట్ టు మ్యాచ్ కార్డ్‌ను ఉపయోగించింది. జేక్ ఫ్రేజర్-మెక్‌గర్క్‌ను INR 9.00 కోట్లకు దక్కించుకుంది. ఫ్రేజర్-మెక్‌గర్క్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్‌తో కొనసాగుతారు. ఆస్ట్రేలియా నుండి T20 ఫార్మాట్‌లో మంచి ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్‌మెన్.

Jake Fraser-McGurk Sold to DC for INR 9.00 Crore

Jake Fraser-McGurk 🤝 @DelhiCapitals @DelhiCapitals decide to exercise the Right to Match option & acquire the Australia batter for INR 9 Crore! ⚡️⚡️#TATAIPLAuction | #TATAIPL

— IndianPremierLeague (@IPL) November 24, 2024