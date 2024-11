బరోడా ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ 2024 టోర్నమెంట్‌లో రికార్డులను బద్దలు కొట్టాడు.ఇటీవల త్రిపురతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో పర్వేజ్ సుల్తాన్ వేసిన ఒక ఓవర్‌లో 28 పరుగులు చేశాడు. ఆఫ్‌సైడ్‌లో మూడు సిక్సర్లు లెగ్ సైడ్‌లో ఒక భారీ హిట్‌తో, పాండ్యా కేవలం నాలుగు బంతుల్లో 24 పరుగులు సాధించాడు. 110 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన బరోడా జట్టు దాదాపు తొమ్మిది ఓవర్లు మిగిలి ఉండగానే విజయం సాధించింది. హార్దిక్ పాండ్యా ఇన్నింగ్స్ 47 పరుగులతో జట్టును నడిపించాడు.

Hardik Pandya Smashes 28 Runs in One Over

Hardik Pandya was on fire again 🔥🔥

The Baroda all-rounder went berserk smashing 6⃣,6⃣,6⃣,4⃣,6⃣ in an over on his way to a whirlwind 47(23) against Tripura 🙌🙌#SMAT | @IDFCFIRSTBank

Scorecard ▶️ https://t.co/1WPFeVRTum pic.twitter.com/xhgWG63y9g

