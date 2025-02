భార‌త క్రికెట‌ర్, టీమిండియా వైస్ కెప్టెన్ శుభ‌మ‌న్ గిల్(Shubman Gill) ఖాతాలో మరో కొత్త రికార్డు చేరింది. వ‌న్డేల్లో అతి వేగంగా 2500 ర‌న్స్ చేసిన బ్యాట‌ర్‌గా నిలిచాడు. 50 ఇన్నింగ్స్‌లో గిల్ ఆ ప‌రుగులు చేశాడు. అహ్మదాబాద్‌లో ఇంగ్లండ్‌తో జ‌రుగుతున్న మూడ‌వ వ‌న్డేలో ఆ మైలురాయిని గిల్ అందుకున్నాడు.ఇంతకుముందు వరకు సౌతాఫ్రికా లెజెండ్ హషీమ్ ఆమ్లా టాప్‌లో ఉండేవాడు. ఇప్పుడు అతడ్ని దాటేశాడు టీమిండియా ఓపెనర్.

అహ్మదాబాద్‌లోని నరేంద్ర మోడీ స్టేడియంలో జరుగుతున్న ఆఖరి వన్డేలో భారత్ తొలుత బ్యాటింగ్‌కు దిగింది. ఈ మ్యాచ్ లో టీమిండియా ఓపెనర్‌ శుబ్‌మన్‌ గిల్‌ సెంచరీతో మెరిశాడు. 92 బంతుల్లో 13 ఫోర్లు, 2 సిక్స్‌లతో సాయంతో గిల్‌ తన సెంచరీ మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. గిల్‌కు ఇది ఏడో వన్డే సెంచరీ కావడం విశేషం. 31 ఓవర్లకు భారత్‌ స్కోర్‌: 213/2. క్రీజులో గిల్‌(104)తో పాటు శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(48) ఉన్నాడు. ఇక విరాట్ కోహ్లీ 50 బంతుల్లో 50 ర‌న్స్ చేశాడు. అత‌ని హాఫ్ సెంచ‌రీలో ఏడు ఫోర్లు, ఓ సిక్స‌ర్ ఉన్నాయి. అయితే ర‌షీద్ బౌలింగ్‌లో 52 ప‌రుగుల వ్య‌క్తిగ‌త స్కోర్ వ‌ద్ద కోహ్లీ క్యాచ్ ఇచ్చి ఔట్ అయ్యాడు.వ‌న్డేల్లో కోహ్లీ 73వ హాఫ్ సెంచ‌రీ న‌మోదు చేశాడు.తాజా స‌మాచారం ప్ర‌కారం 31 ఓవర్లకు భారత్‌ స్కోర్‌: 213/2. క్రీజులో గిల్‌(104)తో పాటు శ్రేయస్‌ అయ్యర్‌(48) ఉన్నాడు.

