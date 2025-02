ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో బిగ్ ఫైట్ ప్రారంభమైంది. టాస్ గెలిచి మొదట బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది పాకిస్థాన్(India Vs Pakistan). దుబాయ్ వేదికగా ఈ హైఓల్టేజ్ మ్యాచ్ లో అభిమానులు పోటెత్తారు.

పాక్ ఇన్నింగ్స్​లో 22 ఓవర్లు పూర్తయ్యే సరికి 86 పరుగులు చేసి 2 వికెట్లు కొల్పోయింది(IND vs PAK ). రెండో వికెట్ రనౌట్‌గా వెనుదిరుగగా తొలి వికెట్‌తో బ్రేక్ ఇచ్చారు హార్ధిక్ పాండ్యా. 26 బంతుల్లో 23 పరుగులు చేసిన బాబార్.. హార్ధిక్ బౌలింగ్‌లో వెనుదిరిగాడు(ICC Champions Trophy 2025). తొలి ఓవర్‌ వేసిన షమీ.. మొత్తంగా 5 వైడ్లు వేశాడు.

పాకిస్థాన్‌తో మ్యాచ్‌లో ఆసక్తికర సంఘటన.. బాబర్ అజామ్‌తో విరాట్ కోహ్లీ ముచ్చట్లు, వైరల్‌గా మారిన వీడియో

టీమిండియా జట్టు : రోహిత్ శర్మ (కెప్టెన్), శుభ్‌మన్‌ గిల్, విరాట్ కోహ్లీ, శ్రేయస్ అయ్యర్, అక్షర్ పటేల్, కేఎల్ రాహుల్, హార్దిక్ పాండ్య, రవీంద్ర జడేజా, హర్షిత్ రాణా, షమీ, కుల్‌దీప్‌ యాదవ్

Babar Azam out an Hardik Bowling video

India fight back by sending back the Pakistan openers 👊#PAKvIND #ChampionsTrophy #Cricket #CricketReels

Watch LIVE on @StarSportsIndia in India.

Here's how to watch LIVE wherever you are 👉 https://t.co/S0poKnxpTX pic.twitter.com/bvaaU2bjnV

— ICC (@ICC) February 23, 2025