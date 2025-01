అండర్ 19 మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌లో(U19 T20 Women World Cup) భారత్‌ సత్తా చాటింది. సెమీ ఫైనల్లో ఇంగ్లండ్‌ను చిత్తుగా ఓడించి ఫైనల్‌కు చేరింది(Ind W Vs Eng W). ఇంగ్లండ్ విధించిన 114 పరుగుల లక్ష్యాన్ని కేవలం 15 ఓవర్లలోనే చేధించింది. కేవలం ఒకే ఒక వికెట్‌ను కోల్పోయి 117 పరుగులు చేసి విజయ కేతనం ఎగురవేసింది. కమలిని (56*), త్రిష (35) రన్స్ చేశారు.

ఇక అంతకముందు తొలుత టాస్ గెలిచిన ఇంగ్లండ్ బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. అయితే ఇంగ్లండ్‌ను భారీ స్కోరు చేయకుండా అడ్డుకోవడంలో భారత బౌలర్ల సఫలమయ్యారు. ఇంగ్లండ్ బ్యాటర్లలో కెప్టెన్ అబి నోర్‌గ్రోవ్‌ (30), డేవినా పెరిన్ (45), అము సురేన్‌ కుమార్ (14) పరుగులు చేయగా భారత బౌలర్లలో ఆయుషి శుక్లా (2/21),వైష్ణవి శర్మ (3/23), పరునిక సిసోదియా (3/21) రాణించారు.

India Women's U-19 Team enters T20 World Cup Final

𝗜𝗻𝘁𝗼 𝗧𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹! 👏 👏

The unbeaten run in the #U19WorldCup continues for #TeamIndia! 🙌 🙌

India march into the Final after beating England by 9⃣ wickets and will now take on South Africa in the summit clash! 👌 👌

Scorecard ▶️ https://t.co/rk4eoCA1B0 #INDvENG pic.twitter.com/n3uIoO1H1Q

