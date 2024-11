AUS vs PAK 1వ ODI సమయంలో అదిరిపోయే సంఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇర్ఫాన్ ఖాన్ యొక్క సూపర్‌మ్యాన్-ఎస్క్యూ ఒక నిర్దిష్ట సిక్స్‌ను నిరోధించడానికి ప్రయత్నించింది. అయితే అతను బంతిని ఆపే ముందు బౌండరీ లైన్ తొక్కి సిక్స్ పోయే బంతిని ఆపడంతో అంపైర్ దాన్ని సిక్స్ గా ప్రకటించారు. ఈ వీడియో క్రికెట్ అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించింది.

Irfan Khan's Effort Goes In Vain

Some brilliance on the rope from Mohammad Irfan Khan! #AUSvPAK pic.twitter.com/FAWI9ZUGD2

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 4, 2024