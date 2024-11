ఆస్ట్రేలియా ఆల్‌రౌండ‌ర్ గ్లెన్ మ్యాక్స్‌వెల్ గబ్బాలో పాకిస్తాన్ బౌలర్లను ఊచకోత కోసాడు. టీ20 మ్యాచ్‌లో దాయాది బౌలర్లపై త‌న స్ట‌యిల్లో రెచ్చిపోయాడు.పాక్ ప్ర‌ధాన పేస‌ర్ షాహీన్ ఆఫ్రిదిని ల‌క్ష్యంగా చేసుకొని మ్యాక్సీవెల్ ఓ రేంజ్‌లో చెల‌రేగాడు. బ్రిస్బేన్‌లోని గ‌బ్బా స్టేడియంలో మ్యాక్సీ విధ్వంస‌క ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. ఉన్నంత సేపు పాక్ బౌల‌ర్ల‌ను వ‌ణికించాడు. యువ పేస‌ర్ న‌సీం షా వేసిన రెండో ఓవ‌ర్లో ఆసీస్ చిచ్చ‌ర‌పిడిగు 4, 0, 4, 4, 4 బాదాడు.హ్యారిస్ ర‌వుఫ్‌కు చుక్క‌లు చూపిస్తూ ఒక ఫోర్, 2 సిక్స‌ర్లు బాదాడు.షాహీన్ ఆఫ్రిది అత‌డు వేసిన 4 వ ఓవ‌ర్లో రివ‌ర్స్ స్వీప్ ద్వారా బంతిని స్టాండ్స్‌లోకి పంపాడు.కాగా స్వ‌దేశంలో పాకిస్థాన్‌కు పెద్ద‌గా పోటీ ఇవ్వ‌లేక‌ వ‌న్డే సిరీస్ కోల్పోయిన ఆస్ట్రేలియా టీ20 సిరీస్ ప‌ట్టేయాల‌నే ప‌ట్టుద‌ల‌తో ఉంది.

