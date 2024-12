పాకిస్థాన్ టెస్టు జ‌ట్టు కోచ్ ప‌ద‌వికి జాస‌న్ గిలెస్పీ రాజీనామా చేశారు. వాస్త‌వానికి గిలెస్పీ కాంట్రాక్టు 2026 వ‌ర‌కు ఉంది కానీ ఇటీవ‌ల పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు, గిలెస్పీ మ‌ధ్య స‌యోధ్య కుద‌ర‌లేదు. దీంతో కోచ్ పదవికి రాజీనామా చేశారు గిలెస్పీ. గిలెస్పీ కంటే ముందు.. టెస్టు కోచ్‌గా ఉన్న గ్యారీ క్రిస్ట‌న్ కూడా ఆ పోస్టు నుంచి త‌ప్పుకున్నాడు. గిలెస్పీ రాజీనామాతో అకిబ్ జావెద్‌ను టెస్టుల‌కు తాత్కాలిక కోచ్‌గా నియమించింది పీసీబీ. ప్రపంచ చెస్ ఛాంపియన్‌ భారత యువ గ్రాండ్ మాస్టర్ గుకేశ్ కు గూగుల్ వినూత్న డూడుల్

