ఐసీసీ చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో భాగంగా ఆతిథ్య పాకిస్థాన్‌, న్యూజిలాండ్‌ మధ్య కరాచీ వేదికగా తొలి మ్యాచ్‌ (ICC Champions Trophy 2025) జరుగుతున్నది. ఈ మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి బ్యాటింగ్‌కు దిగిన న్యూజిలాండ్‌ భారీ స్కోరు సాధించింది.ప్రారంభంలోనే న్యూజిలాండ్‌కు ఎదురుదెబ్బలు తగిలాయి. డేవాన్‌ కాన్వే (10), కేన్‌ విలియమ్సన్‌ (1), డారిల్‌ మిచేల్‌ (10) తక్కువ స్కోరుకే పెవిలియన్‌కు చేరారు. PAK vs NZ మ్యాచ్‌లో డెవాన్ కాన్వే ఔట్ చేసిన అబ్రార్ అహ్మద్ ICC ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025లో మొదటి వికెట్ తీసుకున్నాడు.

లెగ్ స్పిన్నర్ తన రెండవ ఓవర్ బౌలింగ్ చేస్తూ, డెవాన్ కాన్వే ను పెవిలియన్ పంపాడు. బాల్ బ్యాట్ అంచును దాటి ఆఫ్-స్టంప్‌ను ముద్దాడింది. పాక్ బౌలర్.. డెవాన్ కాన్వే మరియు విల్ యంగ్ మధ్య 39 పరుగుల ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యాన్ని విచ్ఛిన్నం చేశాడు. వికెట్ సహాయపడటంతో కరాచీలోని నేషనల్ బ్యాంక్ స్టేడియంలోని అభిమానులు బిగ్గరగా హర్షధ్వానాలు చేశారు.న్యూజిలాండ్‌ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో ఐదు వికెట్ల నష్టానికి 320 పరుగులు భారీ స్కోరును సాధించింది.

